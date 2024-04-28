İskeleye tekne bağlama kavgasında tekmeler ve yumruklar konuştu - Son Dakika
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İskeleye tekne bağlama kavgasında tekmeler ve yumruklar konuştu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde ağabeyi ile tekne çalışanları arasındaki kavgayı ayırmak isteyen adam darp edildi. Darp raporu alan adam kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

28.04.2024 11:32
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İskeleye tekne bağlama kavgasında tekmeler ve yumruklar konuştu

Ağabeyinin karıştığı kavgayı ayırmak isteyen vatandaş darp edildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde ağabeyi ile tekne çalışanları arasındaki kavgayı ayırmak isteyen adam darp edildi. Darp raporu alan adam kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Alanya Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa D., teknesini iskeleye bağlamak istedi. Buna karşı çıkan diğer teknelerin çalışanları iskeleye bağlanmak istenen teknenin halatlarını kesince, Mustafa D. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü .O esnada çevreden geçen Mustafa D.'nin kardeşi Ahmet D. kavgayı ayırmak istedi. Kavgada Ahmet D. yumrukların hedefi olarak darp edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesiyle kavga sona ererken, Ahmet D, hastaneye giderek darp raporu aldı ardından da polis merkezine giderek kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu.

Kavga anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde tekne çalışanlarının Ahmet D.'yi darp ettiği anlar yer aldı. Ahmet D.'nin kavgadan kurtulma anları da görüntülere yansıdı.

"Ayırmaya çalışırken de abimi darp eden kişiler bana da saldırdı"

Kavga anında yaşadıklarını anlatan Ahmet Demirtunç, "Aslında konunun benimle alakası yok. Arabayla geçerken kavga sesi duydum. O esnada benim abimi darp ettiklerini duydum Ben de kardeş olarak kendisini ayırmaya çalıştım. Ayırmaya çalışırken de abimi darp eden kişiler bana da saldırdı. Onlar bana 10 kişi birden saldırdılar. Beni darp ettiler. Sonuçta iş karakolluk oldu. İfademi verdim, olay bu" dedi.

Kaynak: İHA

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