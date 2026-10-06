İskenderun\'da 17 SPA ve masaj salonu denetlendi, 7 yabancı uyruklu kaçak çalıştırıldı

İskenderun'da 17 SPA ve masaj salonu denetlendi, 7 yabancı uyruklu kaçak çalıştırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun'da polis ekiplerince SPA ve masaj salonlarına yönelik denetimde 17 işyeri kontrol edildi, 7 yabancı uyruklunun kaçak çalıştırıldığı belirlendi. Tayland uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi, ihlaller nedeniyle işlem yapıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından SPA ile masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi ve 7 yabancı uyruklu şahsın kaçak çalıştırıldığı tespit edildi.
Gerçekleştirilen denetimlerde toplam 17 SPA ve masaj salonu kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 7 çalışanın sigorta girişinin bulunmadığı, 6 işyerinin açma-kapama saatlerine uymadığı ve 2 işyerinin ruhsatının olmadığı tespit edildi.
Denetimlerde ayrıca 4 işyerinde mesul müdür bulunmadığı, 1 işyerinin denetime engel teşkil edecek şekilde kapısının kapalı olduğu ve 10 kişinin hijyen belgesinin bulunmadığı belirlendi.
Denetimler kapsamında 7 yabancı uyruklu şahsın kaçak çalıştırıldığı tespit edildi. Tayland uyruklu şahıslar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Tespit edilen eksiklik ve ihlallerle ilgili gerekli işlemlerin uygulandığı bildirildi.
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