İskenderun'da 17 SPA ve masaj salonu denetlendi, 7 yabancı uyruklu kaçak çalıştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İskenderun'da 17 SPA ve masaj salonu denetlendi, 7 yabancı uyruklu kaçak çalıştırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun\'da 17 SPA ve masaj salonu denetlendi, 7 yabancı uyruklu kaçak çalıştırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun'da polis ekiplerince SPA ve masaj salonlarına yönelik denetimde 17 işyeri kontrol edildi, 7 yabancı uyruklunun kaçak çalıştırıldığı belirlendi. Tayland uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi, ihlaller nedeniyle işlem yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından SPA ile masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi ve 7 yabancı uyruklu şahsın kaçak çalıştırıldığı tespit edildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde toplam 17 SPA ve masaj salonu kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 7 çalışanın sigorta girişinin bulunmadığı, 6 işyerinin açma-kapama saatlerine uymadığı ve 2 işyerinin ruhsatının olmadığı tespit edildi.

Denetimlerde ayrıca 4 işyerinde mesul müdür bulunmadığı, 1 işyerinin denetime engel teşkil edecek şekilde kapısının kapalı olduğu ve 10 kişinin hijyen belgesinin bulunmadığı belirlendi.

Denetimler kapsamında 7 yabancı uyruklu şahsın kaçak çalıştırıldığı tespit edildi. Tayland uyruklu şahıslar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Tespit edilen eksiklik ve ihlallerle ilgili gerekli işlemlerin uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İHA
İskenderunGüvenlik3. SayfaTaylandGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
TFF’den 7 kulübe puan silme cezası TFF'den 7 kulübe puan silme cezası
Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı İşte Arda Güler’in sıralamadaki yeri Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı! İşte Arda Güler'in sıralamadaki yeri
Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası
Mısır’dan İsrail’e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
Motorine dev indirim Gece yarısı pompaya yansıdı Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 3 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 3 öğrenciyi bıçakladı
09:13
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
09:12
Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya
Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya?
09:11
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
09:02
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
07:53
Fon soruşturmasında “pişmanlık“ sürprizi Yüzde 90’ı geri adım attı
Fon soruşturmasında "pişmanlık" sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 09:41:44. #.0.3#
SON DAKİKA: İskenderun'da 17 SPA ve masaj salonu denetlendi, 7 yabancı uyruklu kaçak çalıştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei