İskenderun'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı - Son Dakika
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İskenderun'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

İskenderun\'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada, ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı ve 1'i ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

16.08.2024 20:03
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. A.S.D idaresindeki 31 DJ 820 plakalı ambulans ile H.Y.Z. idaresindeki 31 B 7864 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, ambulansta bulunan 4 sağlık görevlisi ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralanan sağlık görevlilerinden olan Dilek S. durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı - Son Dakika
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