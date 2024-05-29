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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü halkın asayiş ve huzurunu sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İskenderun İlçesinde hırsızlık suçundan aranan A.Ö. ile yağma suçlarından aranan A.T. ve C.Ş., yakalandı. Şüpheliler, 25 Mayıs'ta çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY