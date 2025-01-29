Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi Akarca mevkisinde yaşandı. Mahallede bulunan bir evin bahçesinde yangın çıktı. Bahçenin yandığını gören ev sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını söndürdü. Çıkan yangın sonucunda evin bahçesi zarar gördü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › İskenderun'da Bahçede Yangın - Son Dakika
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