İskenderun\'da Barakada Yangın: Büyük Panik Yaşandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz kenarında bulunan bir barakada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle çevrede büyük panik yaşandı.

Denizciler Mahallesi'nde deniz kenarında bulunan bir barakada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayın ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangından çıkan yoğun duman, rüzgarın etkisiyle kentin bazı bölgelerine kadar ulaştı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY