İskenderun'da demir yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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İskenderun'da demir yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

İskenderun\'da demir yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada, demir yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Tırın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza sonrasında olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.

30.08.2024 09:22
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden demir yüklü tır devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ç. idaresindeki 31 AKA 43 plakalı demir yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yola saçılan demirlerin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da demir yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

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