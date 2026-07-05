İskenderun\'da Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde takla atan Fiat marka otomobilde bulunan 23 yaşındaki Bestami Keleş ve 19 yaşındaki Sudenaz Menekşe hayatını kaybetti.

Kaza, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaşandı. M.E.C. idaresindeki 31 BAR 719 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil, takla atarak ters döndü. Takla atarak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi kişi yaralandı. Kazada ölenlerin 23 Bestami Keleş ve 19 yaşındaki Sudenaz Menekşe olduğu belirlendi. FİAT marka otomobilin 2 kişiye mezar olduğu kazada, yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden gençlerin gün içerisinde Antakya ilçesinde defnedileceği öğrenildi. - HATAY