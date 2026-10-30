İskenderun'da hastane otoparkında otomobildeki yangın söndürüldü - Son Dakika
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İskenderun'da hastane otoparkında otomobildeki yangın söndürüldü

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İskenderun\'da hastane otoparkında otomobildeki yangın söndürüldü
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Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi otoparkında park halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü; araçta hasar oluştu ve hastane bahçesinde panik yaşandı.

Hatay'da hastane otoparkında yanmaya başlayan park halindeki otomobilden alevler yükseldi.

Yangın; İskenderun Devlet Hastanesi otoparkında yaşandı. Park halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükselmesi üzerine durumu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangınla birlikte hastane bahçesinde panik yaşandı. Olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İskenderun ekipleri, araçta çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Yangında araçta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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