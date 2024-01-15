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İskenderun'da İki İşçi Servisi Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika
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İskenderun'da İki İşçi Servisi Çarpıştı: 6 Yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 işçi servisi çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Dörtyol ilçe hastanesine götürüldü.

İskenderun\'da İki İşçi Servisi Çarpıştı: 6 Yaralı
15.01.2024 - 09:32,  Güncelleme: 09:35
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun- Payas karayolu Karayılan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kavşakta 2 işçi servisinin çarpıştığı kaza sonrası olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 şoför, 5 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dörtyol ilçe hastanesine sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da İki İşçi Servisi Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İskenderun'da İki İşçi Servisi Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika
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