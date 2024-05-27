İskenderun\'da İş Yerine Giren Yılan İtfaiye Tarafından Yakalandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

İskenderun İlçesi Sarıseki Mahallesinde bir iş yerine giren yılan girdiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Payas İtfaiye İstasyonu ekipleri intikal etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yılan özel aparatla yakalanarak, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY