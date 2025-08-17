İskenderun\'da Kasten Öldürme Şüphesi Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan aranan şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor. İskenderun ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan yakalama kararı bulunan ve 3 yıl 4 ay hapis cezası olan O.K. polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
