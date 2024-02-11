İskenderun'da katledilen anne ve iki çocuğu yan yana toprağa verildi
-Evlatlarıyla birlikte öldürülen kadının akrabası Oğuz Abacı, "Söylenecek bir söz yok, sözün bittiği yer"
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde öldürülen 7 aylık hamile anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
İskenderun ilçesinde yaşayan 7 aylık hamile olan 33 yaşındaki Selma Abacı ve çocukları 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı, Turgay K. İsimli şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Jandarma ekipleri, şahsın cesetleri bıraktığını söylediği bölgeye giderek yaptığı aramada hamile anne ve 2 çocuğun cansız bedenleri Bitişik Mahallesi Demen Yaylasında çukur içine gömülmüş halde bulmuştu. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler, sabah saatlerinde Abacı'nın yakınları tarafından teslim alındı. Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Sarıseki Mahallesi'ne getirildi. Anne ve çocuklarının cansız bedenleri, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Sarseki Narlık Mezarlığında toprağa verildi.
"Onun cezasını Allah verecek, öyle umuyorum"
Ölen Selma Abacı'nın akrabası olan Oğuz Abacı, "Söylenecek bir söz yok, sözün bittiği yer. Acımız var, Allah rahmet versin bize de sabır versin. Ben şahsen tanımıyorum ama yakın mahallede yaşıyormuş. Bizde dün öğlen öğrendik. Bir hafta önce kızı ve çocukları yukarı götürmüş. Olayı tasarlamış sanırım. Orada da cinayeti işlemiş. Jandarma ekipleri sıkı bir takip sonucu zanlıyı yakaladılar. Onun cezasını Allah verecek öyle umuyorum" dedi.
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