İskenderun\'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir apartman dairesinin balkonundan ahşap elektrik direğine atlayarak mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde bulunan bir binadaki daireden elektrik direğine zıplayan kedi mahsur kaldı. Direğin üzerinde mahsur kalan kediyi gören sahibi, kendi imkanlarıyla çözüm üretemeyince durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, direğin tepesindeki kediyi kısa sürede kurtararak sahibine teslim etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. - HATAY