İskenderun\'da Metruk Binada Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesine bir metruk binada çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle'de bir metruk binada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. - HATAY