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İskenderun'da Metruk Binada Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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İskenderun'da Metruk Binada Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Numune Mahallesi'nde bulunan bir metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

İskenderun\'da Metruk Binada Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü
08.01.2024 - 08:47,
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Hatay'ın İskenderun ilçesine bir metruk binada çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle'de bir metruk binada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da Metruk Binada Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İskenderun'da Metruk Binada Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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