İskenderun\'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı

11.03.2026 23:36
Otomobil, motosiklete çarpıp takla attı; sürücüler yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklete çarpan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza; İskenderun ilçesi Cengiz Topel Caddesi yelken kulübü civarında meydana geldi. Seyir halindeki 31 AYA 527 plakalı Volkswagen marka otomobil, aynı istikametteki 31 AZV 248 motosiklete çarparak kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yön levhasına ve orta refüje çarparak takla attı. Takla atan otomobil, ters dönerek durabildi. Kazada otomobil ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kaza yapan sürücüleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücüler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA

