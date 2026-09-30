İskenderun'da narkotik operasyonunda 522 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da narkotik operasyonunda 522 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

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İskenderun\'da narkotik operasyonunda 522 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
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İskenderun'da narkotik ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada motor kısmına zulalanmış 522 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanırken, 200 bin TL değerindeki eski model araçta yaklaşık 2 buçuk milyon TL değerinde uyuşturucu taşınması dikkat çekti.

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 522 gram kokain otomobilin motor kısmında saklanmış halde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken, 200 bin TL'lik eski model otomobilde piyasa değeri 2 buçuk milyon TL'lik uyuşturucu kaçırılması dikkat çekti.

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir araçta arama yapıldı. Aracın motor kısmına zulalanmış halde 522 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Öte yandan, 200 bin TL değerindeki eski model otomobilde yaklaşık 2 buçuk milyon TL değerinde 522 gram kokain taşınması dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Narkotik SuçlarİskenderunUyuşturucuNarkotik3. SayfaGüvenlikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da narkotik operasyonunda 522 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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