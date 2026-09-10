İskenderun'da otluk yangınında kurtarılan kaplumbağaya itfaiyeden can suyu
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağaya su verilerek doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otluk alanda çıkan yangında alevlerin içerisinden kurtarılan kaplumbağaya itfaiye ekipleri can suyu verdi.
Yangın, İskenderun ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangını söndürme esnasında ekipler, otluk alanda bulunan kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtarıldı. Ekipler kurtardığı kaplumbağaya su vermesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İHA
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