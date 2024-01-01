İskenderun\'da Polis Ekipleri Yeni Yıla Görev Başında Girdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, yeni yıla görevleri başında girdiler. Depremin derin yaralar açtığı İskenderun'da yeni yıl heyecanı dron ile havadan da görüntülendi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş kontrollerine yıl başıda devam etti. İskenderun İlçe Emniyeti ekipleri de yoğun gecede üst düzey mesai yaptı. Yılbaşı gecesi boyunca şehrin farklı noktalarında görev yapan ekipler, kentte asayiş ve huzuru sağladı. Polis ekiplerinin yeni yılını ilk kutlayansa; İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun Koordinatör Kaymakam Ceyhun Denli, İskenderun Koordinatör Kaymakam Miyase Demirkoparan, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım oldu. Kaymakam Demiryürek ve beraberindekiler emniyet güçlerinin yeni yılını kutladılar.

"Herkese sağlık, sıhhat ve huzur diliyorum"

Yeni yılın İskenderun ve Türkiye'ye hayır, sevgi ve sıhhat getirmesini dileyen Kaymakam Demiryürek, "İskenderun vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Herkese sağlık, sıhhat ve huzur diliyorum" dedi.

Kaymakam Demiryürek ve İlçe Belediye Başkanı Tosyalı alandan ayrılırken İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, beraberindeki polis ekipleriyle şehrin yoğun olduğu bölgedeki esnaf ve halkın yeni yılını kutladı. - HATAY