 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İskenderun Sanayi Sitesinde İş Yerinde Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

İskenderun Sanayi Sitesinde İş Yerinde Yangın Çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı sanayi sitesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

İskenderun Sanayi Sitesinde İş Yerinde Yangın Çıktı
21.12.2023 - 08:16,
Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı sanayi sitesinde bir iş yerinde yangın çıktı.

İskenderun ilçesine bağlı sanayi sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı. Sanayi sitesinde iş yeri sahibi yangını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın diğer iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangından dolayı iş yerinde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İskenderun, İtfaiye, Hatay, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İskenderun Sanayi Sitesinde İş Yerinde Yangın Çıktı - Son Dakika


08:23
Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi
07:07
İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu öldürdü İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu öldürdü
06:43
ABD'de 48 yıl haksız yere hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı ABD'de 48 yıl haksız yere hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı
04:46
Karaman'da bıçaklama olayı: 3 kişi hastaneye bırakıldı Karaman'da bıçaklama olayı: 3 kişi hastaneye bırakıldı
03:03
Mehmet Şimşek 'Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok' dedi, CHP'li vekilin sorusu Meclis'te tansiyonu yükseltti Mehmet Şimşek "Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok" dedi, CHP'li vekilin sorusu Meclis'te tansiyonu yükseltti
00:04
Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
23:33
İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
23:31
Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı

Son Dakika
08:23 Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi
07:07 İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu öldürdü
06:43 ABD'de 48 yıl haksız yere hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı
04:46 Karaman'da bıçaklama olayı: 3 kişi hastaneye bırakıldı
03:03 Mehmet Şimşek "Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok" dedi, CHP'li vekilin sorusu Meclis'te tansiyonu yükseltti
00:04 Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
23:33 İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
23:31 Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı
23:10 Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42 Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 08:41:55. #1.12#
SON DAKİKA: İskenderun Sanayi Sitesinde İş Yerinde Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement