Seyir halindeki motosiklet alevlere teslim oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanan motosiklet kullanılmaz hale geldi.

Yangın, İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Motosikletten yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı güvenli bir noktada durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında motosiklet kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - HATAY