 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İskenderun'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

İskenderun'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobilde çıkan yangın, araç sahibinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek gerekli kontrolleri yaptı.

İskenderun\'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
20.01.2024 - 11:35,
Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, İskenderun İlçesi'nde bulunan Alışveriş Merkezi mevkiinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı. Araç sahibinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa söndürüldü. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, gerekli emniyet tedbirlerini alarak araçta gerekli kontrolleri yaptılar. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İskenderun, Hatay, İtfaiye, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:48:27. #1.13#
SON DAKİKA: İskenderun'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement