İskenderun\'da tır yangını

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alevler çıkan tırdaki yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi yaşandı. Seyir halinde olan tırın motor kısmından alevler yükseldi. Yangını fark eden tır sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, tırda hasar oluştu. - HATAY