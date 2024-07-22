İskenderun'da silahla atış yapan şahısların ev ve iş yerlerinde çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika
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İskenderun'da silahla atış yapan şahısların ev ve iş yerlerinde çok sayıda silah ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamera karşısına geçerek silahla atış yapan 5 şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda silaj ve fişek ele geçirildi. İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Olayın şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 2 tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 28 tüfek kartuşu ve çeşitli fişekler bulundu. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.07.2024 09:51
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamera karşısına geçerek silahla atış yapan 5 şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda silaj ve fişek ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ilçesi genelinde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde 18 Temmuz tarihinde meydana gelen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayını şüphelileri; İ.K., S.B.K., A.O., B.İ. ve H.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramada; 2 tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 28 tüfek kartuşu, 45 7.65 mm fişek, 1 7.62 mm fişek ve 2 9.19 mm fişek ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan işlemlerin ardından adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde şüpheli şahısların kamera karşısında atış yaptıkları anlara ait görüntüler ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da silahla atış yapan şahısların ev ve iş yerlerinde çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da silahla atış yapan şahısların ev ve iş yerlerinde çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika
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