Alevlere teslim olan evinden çıkmak isteyen şahıs yaralandı

15.01.2026 15:47  Güncelleme: 15:53
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen yangında, evde çıkmak istemeyen bir kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangın, Modern Evler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde alevlere teslim olan apartman dairesi kullanılmaz hale geldi. Yangında evden çıkmak istemeyen şahıs, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, yangın, Modern Evler Mahallesi 306. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde bulunan bir vatandaşın dışarı çıkmak istememesi üzerine ekipler tarafından daireden çıkarıldığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen ve dumandan etkilenen vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İskenderun, Acil Durum, Kurtarma, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Hatay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
