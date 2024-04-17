Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet güçlerinin yaptığı asayiş uygulamasında; bin 275 şahıs, 1055 araç ve 315 motosiklet sorgulandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş çalışmalarını aralıksız devam ediyor. İskenderun ilçesinde 14 Nisan tarihinde yapılan asayiş uygulamasında; bin 325 şahıs, bin 55 araç ve 315 motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda; 16 şahıs yakalanırken 3 motosiklet trafikten men edilmiştir. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 29 adet fişek, 3 adet captagon hap, 8 gram esrar maddesi, 1 gram metamfetamin, 3 gram A.M maddesi, 68 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › İskenderun'da Yapılan Asayiş Uygulamasında 16 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Burdur-Isparta karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Sanayi kavşağında kırmızı ışıkta durmak isterken kontrolden çıkarak takla attı ve refüje devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ-Malkara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, kazaya neden olan sürücü firar etti. Jandarma tarafından yakalanan sürücü tutuklandı.
Bartın Özel İdare Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken, diğer sürücü ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 44 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 478 fişek, 28 sentetik ecza hapı, 3 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 52 av tüfeği fişeği ele geçirildi. 28 kişi gözaltına alındı.
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Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay, Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. E.G isimli şüpheli, gözaltına alındıktan sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi ve cezaevine gönderildi.
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Gazze Şeridi'ne inşa edilecek liman için giden ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle gemi ABD'ye geri dönmek zorunda kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Liman inşaatının durumu ise henüz bilinmiyor.
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