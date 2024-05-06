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Küle dönen tarihi binadaki yangının sebebi araştırılıyor

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen yangında küle dönen yaklaşık 200 yıllık tarihi binadaki yangının sebebi araştırılıyor.

İskenderun ilçesi Yenişehir Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan ve bir dönem konsolosluk binası olarak kullanılan tarihi binada akşam saatlerinde yangın meydana gelmişti. Meydana gelen yangında 2 katlı ahşap bina küle dönmüştü. Polis ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili başlattığı çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yangının çıkış sebebinin titizlikle araştırıldığını belirterek, "Kentimizdeki tarihi eserlerden Catoni'nin Konağı adlı tescilli yapı dün akşam meydana gelen bir yangın neticesinde tahrip olmuştur. Yangının çıkış sebebi titizlikle araştırılmaktadır. Binanın veya bulunduğu arazinin tescil amacı dışında kullanımı hiçbir şartta mümkün değildir" ifadelerini kullandı.