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İSKİ'nin Ataköy tesislerinde erkek cesedi bulundu

İSKİ'nin Ataköy tesislerinde bulunan cesedin kime ait olduğu DNA testiyle belirlenecek

İSKİ\'nin Ataköy tesislerinde erkek cesedi bulundu
05.01.2024 - 22:58,
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İSKİ'nin Ataköy tesislerinde erkek cesedi bulundu

İSKİ'nin Ataköy tesislerinde bulunan cesedin kime ait olduğu DNA testiyle belirlenecek

İSTANBUL - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ)'nin Bakırköy'de bulunan Ataköy İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisinde bir erkek cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kime ait olduğu DNA testiyle belirlenecek.

Olay, geçtiğimiz ay Bakırköy'de bulunan Ataköy İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt Mahallesi Havaalanı Caddesi'ndeki tesiste çalışanlar, tesis içerisinde bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine Ataköy İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi'ne gelen polis ekipleri, atık suların tesise geldiği giriş noktasındaki havuzdaki erkek cesedini inceledi. Uzun süreden beri orada olduğu belirlenen ceset, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunun DNA testi belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İSKİ'nin Ataköy tesislerinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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