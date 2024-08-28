İslahiye'de ters yönden gelen motosiklet otomobile çarptı - Son Dakika
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İslahiye'de ters yönden gelen motosiklet otomobile çarptı

İslahiye\'de ters yönden gelen motosiklet otomobile çarptı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ters yönden gelen motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı.

28.08.2024 11:17
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GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ters yönden gelen motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Boğaziçi mevkii çevre yolu trafik ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre, Y.B. idaresindeki 31 N 6217 plakalı motosiklet ters yönden gelerek Hatay ili istikametine seyir eden ve kaza esnasında trafik ışıklarında bekleyen M.K. idaresindeki 58 BB 521 plakalı otomobilin ön kısıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet yol kenarındaki tarlaya uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü kazada yara almazken yaralanan motosiklet sürücüsü Y.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İslahiye'de ters yönden gelen motosiklet otomobile çarptı - Son Dakika

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