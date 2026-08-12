İslahiye\'de Yangın: Binlerce Dönüm Arazi Kül Oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kırsal bölgede çıkan yangında binlerce dönüm arazi ile çok sayıda saman balyası yanarak küle döndü.

Yangın, İslahiye ilçesine bağlı kırsal Güllühüyük Mahallesi'nde çıktı. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kırsal arazide yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler, bölgede hasadı yapılmış alanlara ve bir şahsa ait çiftlikteki istiflenmiş saman balyalarına sıçradı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 8 saat süren yoğun müdahalesi sonucu gece saatlerinde önce kontrol altına alındı sonra da söndürüldü. Yangın sonrası binlerce dönüm arazi zarar gördü, yüzlerce saman balyası da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının tamamlandığı bölgede yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.