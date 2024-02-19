İspanya\'da iltica eden Rus pilot vurularak öldürüldü

İspanya basınında yer alan haberlerde, geçtiğimiz yıl kullandığı helikopterle Ukrayna'ya iltica eden Rus pilotun vurularak öldürüldüğü belirtildi.
Ukrayna'ya iltica eden Rus pilot, İspanya'da vurularak öldürüldü. İspanya basınında yer alan haberlerde, geçtiğimiz sene ağustos ayında kullandığı Mi-8 tipi helikopterle Ukrayna'ya iltica eden Rus pilot Maxim Kuzminov'un vurularak öldürüldüğü belirtildi. Kuzminov'un cesedinin 13 Şubat'ta İspanya'nın güneyindeki Alicante yakınlarındaki Villajoyosa kasabasında bir garajda bulunduğu aktarılan haberlerde, Kuzminov'un cesedinde çok sayıda kurşun yarası olduğu ifade edildi. Kuzminov'un İspanya'da Ukrayna pasaportuyla farklı bir isim altında yaşadığı belirtildi. Haberlerde polisin saldırının düzenlendiği kasabanın yakınındaki başka bir kasabada yanmış halde bir araç bulduğu ifade edilerek, 2 şüphelinin arandığı açıklandı.
Ukrayna askeri istihbaratından bir sözcü, basına Kuzminov'un İspanya'da öldüğünü doğruladı ancak ölüm nedenini belirtmedi.
İspanyol polisi, Villajoyosa'da vurularak öldürülen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını doğrularken, cesedin kime ait olduğunu açıklamadı.
Rus asker tankıyla teslim olmuştu
Rus askerlerinin silah bırakması için Ukrayna hükümeti ile çeşitli kuruluşlar, Rus askerlerine iltica etmeleri halinde para ödülü ve vatandaşlık verileceğini duyurmuştu. Ukrayna'nın savunma sanayi firmaları çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, uçağını Ukrayna'ya teslim eden Rus pilotlara 1 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Viktor Andrusiv, 22 Mart 2022'de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bir Rus askerin kullandığı tank ile birlikte Ukrayna'ya teslim olduğunu aktarmış, teslim olan Rus askerinin savaş sonunda 10 bin dolar ödül alacağını ve Ukrayna vatandaşlığına başvurabileceğini açıklamıştı. - MADRİD
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