İspanya'nın Murcia Özerk Bölgesi'nde Şiddetli Yağışlar Tarım Arazi Hasarına Yol Açtı - Son Dakika
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İspanya'nın Murcia Özerk Bölgesi'nde Şiddetli Yağışlar Tarım Arazi Hasarına Yol Açtı

İspanya'nın Murcia Özerk Bölgesi'nde hafta boyunca etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 4 bin hektar tarım arazisi zarar gördü. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, birçok araç mahsur kaldı ve bazı yollar trafiğe kapandı. Sel felaketiyle bağlantılı olaylara müdahale eden Murcia itfaiyesi, yaralanma ve can kaybı olmadığını bildirdi.

14.06.2024 14:13
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İspanya'nın Murcia Özerk Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 4 bin hektar tarım arazisinin hasar gördüğü belirtildi.

İspanya'nın Murcia Özerk Bölgesi'nde hafta boyunca etkili olan şiddetli yağış, büyük hasara yol açtı. Yağışlar nedeniyle göle dönen cadde ve sokaklarda onlarca araç mahsur kaldı, bazı yollar trafiğe kapandı. Murcia itfaiyesi, sel felaketiyle bağlantılı 200'den fazla olaya müdahale edildiğini, yaralanma ve can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Özerk Yönetim tarafından yapılan hasar tespit çalışmasında, 4 bin hektardan fazla tarım arazisinin zarar gördüğü tespit edildi. - MADRİD

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İspanya'nın Murcia Özerk Bölgesi'nde Şiddetli Yağışlar Tarım Arazi Hasarına Yol Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'nın Murcia Özerk Bölgesi'nde Şiddetli Yağışlar Tarım Arazi Hasarına Yol Açtı - Son Dakika
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