İspanya'nın Murcia Özerk Bölgesi'nde Şiddetli Yağışlar Tarım Arazi Hasarına Yol Açtı

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İspanya'nın Murcia Özerk Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 4 bin hektar tarım arazisinin hasar gördüğü belirtildi.

İspanya'nın Murcia Özerk Bölgesi'nde hafta boyunca etkili olan şiddetli yağış, büyük hasara yol açtı. Yağışlar nedeniyle göle dönen cadde ve sokaklarda onlarca araç mahsur kaldı, bazı yollar trafiğe kapandı. Murcia itfaiyesi, sel felaketiyle bağlantılı 200'den fazla olaya müdahale edildiğini, yaralanma ve can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Özerk Yönetim tarafından yapılan hasar tespit çalışmasında, 4 bin hektardan fazla tarım arazisinin zarar gördüğü tespit edildi. - MADRİD