Beyoğlu'nda kolonlarında çatlaklar oluşan İSPARK otoparkı boşaltıldı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda kolonlarında çatlaklar oluşan İSPARK otoparkı boşaltıldı

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İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İSPARK otoparkının kolonlarında meydana gelen çatlamalar nedeniyle otopark boşaltıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, duruma ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı ve gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.

25.12.2024 20:45  Güncelleme: 22:08
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İstanbul Beyoğlu Tepebaşı'nda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İSPARK otoparkının kolonları çatladı. Çatlama sonrası otopark boşaltıldı.

OTOPARK BOŞALTILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beyoğlu'ndaki İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş'nin (İSPARK), kolonları çatladı. Dün ve bugün yaşanan çatlama sonrası otopark, belediye tarafından boşaltıldı. Kolanları çatlayan İSPARK'tan görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Öte yandan otoparkın kolanlarında meydana gelen çatlamaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı Otoparkı'nda birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır. İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında söz konusu yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla alınacaktır. Süreç boyunca gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

Beyoğlu\'nda kolonlarında çatlaklar oluşan İSPARK otoparkı boşaltıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda kolonlarında çatlaklar oluşan İSPARK otoparkı boşaltıldı - Son Dakika

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