Isparta-Antalya Karayolunda Meydana Gelen Kazada 4 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Isparta-Antalya Karayolunda Meydana Gelen Kazada 4 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Isparta-Antalya Karayolunda Meydana Gelen Kazada 4 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Isparta-Antalya karayolunda seyir halinde olan bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi yaralandı ve tedavileri devam ediyor.

22.05.2024 19:24
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Isparta- Antalya karayolunda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 aylık bir bebek hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Burdur'un Ağlasun ilçesi Çamlıdere köyü Isparta-Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Isparta-Antalya karayolunda seyir halinde olan Abdülkadir G. (57) idaresindeki 07 YJ 144 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yolcu olarak bulunan İbrahim G. (25), ve 4 aylık bebek T.N.G. ağır yaralanırken, Ceren G. (21) ise hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4 aylık bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta-Antalya Karayolunda Meydana Gelen Kazada 4 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta-Antalya Karayolunda Meydana Gelen Kazada 4 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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