Isparta'da 15 Temmuz Anma Etkinliği

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde Isparta'da binlerce vatandaş şehitleri dualarla andı. Belediye binası önünde başlayan yürüyüşte mehteran eşliğinde kortej oluşturulurken, düzenlenen anma programında terör lanetlendi, milli birlik vurgusu yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Isparta'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Isparta Valiliği önünden başlayan programa Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Isparta Belediyesi önünden başlayan mehteran takımı eşliğindeki kortej yürüyüşü, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşün ardından meydanda düzenlenen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması canlı olarak yayınlandı. Meydana gelen vatandaşlara dondurma ve pamuk şeker ikramı da yapıldı.

"Bu bayrak inmeyecek, bu ezan dinmeyecek"

Programda konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 15 Temmuz'un milletin bağımsızlığını ve onurunu koruduğu bir gece olduğunu belirterek, "Devletimizi, demokrasimizi, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü yok etmeye çalışan FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. O gece bu millet, ezanına, bayrağına, istiklaline ve istikbaline sahip çıkarak dünyaya 'Bu millet esareti kabul etmez' mesajını vermiştir. Bu bayrak inmeyecek, bu ezan dinmeyecek. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi sunuyorum" dedi.

Program, dualar ve şehitler için yapılan anma ile sona ererken, gece saatlerinde Isparta genelinde sela sesleriyle anma devam etti. - ISPARTA