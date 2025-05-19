Isparta'da polis sorumluluk bölgesinde 7 günde yapılan denetimlerde 65 aranan şahıs yakalandı, 25 binden fazla araç kontrol edildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-17 Mayıs tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 42 bin 915 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 65 kişi yakalandı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 25 bin 488 araç kontrol edildi, kurallara uymadığı tespit edilen 2 bin 866 sürücüye idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Isparta'da 7 Günde 65 Aranan Yakalandı - Son Dakika
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