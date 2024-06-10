Isparta'da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Isparta'da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Isparta'da park halinde olan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

10.06.2024 15:19
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Isparta'da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

ISPARTA - Isparta'da park halinde alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Vatan Mahallesi 4013 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde olan Şükrü Eser'e ait 07 SF 123 plakalı Opel marka otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple yandı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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