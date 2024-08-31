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Isparta'da aniden başlayan yağmur etkili oldu. Isparta Belediyesi ekipleri yürümekte zorluk çeken yayaları forkliftle taşıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Isparta çevrelerinden beklenen kuvvetli yağış uyarışı sonrası Isparta'da aniden başlayan yağmur etkili oldu. Şehir merkezinde etkili olan yağış sonrası vatandaşların imdadına Isparta Belediyesi ekipleri yetişti. Özkanlar Kavşağında kaldırım çalışması yapan belediye ekipleri, oluşan su birikintisinin ardından yürümekte zorluk çeken yayaları forkliftle taşıdı. O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluştuğu ancak herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi. - ISPARTA