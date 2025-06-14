Isparta\'da Asayiş Uygulaması: 16 Ceza

Isparta'da iki farklı noktada yapılan 1 saatlik asayiş uygulamasında 107 kişi ve 76 araç denetlendi, 16 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün saat 21.30 ile 22.30 arasında Fatih Mahallesi'nde iki farklı noktada asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 107 şahıs ile 76 araç ve sürücüsü sorgulandı. Yapılan kontrollerde kurallara uymadığı tespit edilen 16 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA