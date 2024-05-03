Isparta'da bir grup genç bir kişiye saldırdı, saldırganlar yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da bir grup genç bir kişiye saldırdı, saldırganlar yakalandı

Isparta\'da bir grup genç bir kişiye saldırdı, saldırganlar yakalandı

Isparta'da bir grup genç, kerestecilerin bulunduğu alanda B.Ö. isimli bir kişiye yumrukla saldırdı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı ve görüntüler polis ekiplerinin harekete geçmesini sağladı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganlar T.A., H.A.S., S.U. ve A.G. isimli şahıslar yakalandı. Adli tahkikat ise devam ediyor.

03.05.2024 17:24
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Isparta'da bir grup gencin bir kişiye yumrukla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sonrası harekete geçen emniyet ekipleri saldırgan 4 genci yakaladı.

Isparta Sanayi Mahallesi'nde kerestecilerin bulunduğu alanda bir grup genç, B.Ö. isimli gence yumrukla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların sırasıyla gence yumruk ve tokat attıkları, B.Ö.'nün ise kaçarak kurtulduğu anlar yer aldı. B.Ö.'nün olay sonrası Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulunması üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen T.A., H.A.S., S.U. ve A.G. isimli şahıslar yakalandı.

Öte yandan adli tahkikatın devam ettiği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da bir grup genç bir kişiye saldırdı, saldırganlar yakalandı - Son Dakika

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