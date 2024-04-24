Isparta'da bir türbeden yardım paraları çalındı, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da bir türbeden yardım paraları çalındı, şüpheli tutuklandı

Isparta\'da bir türbeden yardım paraları çalındı, şüpheli tutuklandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Şeyh Muslihittin Türbesi'nde meydana gelen olayda, yardım paralarının çalındığı tespit edildi. Şüphelilerden R.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların kasayı açarak paraları alıp kaçtığı görülüyor.

24.04.2024 16:29  Güncelleme: 16:32
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Isparta'da bulunan bir türbenin içerisindeki yardım paralarını çalan şahıslardan R.U. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 16 Nisan tarihinde Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Şeyh Muslihittin Türbesinde meydana geldi. Yardım paralarının toplandığı kasadaki 8 bin TL'nin çalındığını fark eden Yeşilada Mahallesi Muhtarı Şükriye Kılınç, durumu polise bildirdi. Emniyet ekipleri tarafından yapılan kamera incelemesinin ardından olayı Şükrü Y. (21) ve R.U. (17) isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yapılan çalışma sonucu Şükrü Y'nin tutuklanmasının ardından, devam eden çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alınan R.U. (17) sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan hırsızlık anı türbenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların türbeden içeriye girdiği ve ellerinde bulunan aletlerle kasayı açtıkları, paraları alarak uzaklaştıkları anlar yer aldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Eğirdir, Isparta, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da bir türbeden yardım paraları çalındı, şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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