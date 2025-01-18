Isparta\'da Boş Bina Çöktü: Olayda Can Kaybı Yok

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde üç katlı boş bina, henüz bilinmeyen sebeple çöktü. Göçük altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemelerde binanın boş olması, muhtemel bir faciayı önledi. Bina sahibi Ali Tanış, binasının yanında yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle olayın gerçekleştiğini iddia etti. Tanış "Daha önce arsama müdahale etmişlerdi. Benden daire karşılığı evimi satmamı istediler ama ben satmadım. Uyarılarımıza rağmen evimin yanında inşaat çalışmalarını sürdürdüler. Şimdi ise her şey yerle bir oldu" dedi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Katip Mahallesi Dr. İsa Köklü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Eğirdir Belediye Başkanı merhum Hüsamettin Tanış'a ait olan ve oğlu Hüseyin Avni Tanış'ın ikamet ettiği üç katlı bina, gece saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple bir anda çöktü. Göçük altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine bölgeye çok sayıda polis, ambulans, arama kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun süren incelemeler sonucunda binanın boş olduğu ve enkaz altında kimsenin kalmadığı tespit edildi.

"Can kaybının olmaması teselli oldu"

Sabah saatlerinde olay yerine gelen Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, yaşanan duruma üzüntüsünü dile getirerek, can kaybı ya da yaralanma olmamasının teselli olduğunu ifade etti. Başkan Özer, "Fen İşleri, İmar Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleriyle teknik incelemelerimizi başlattık. Sağ ve sol taraftaki binaları güvenlik nedeniyle tahliye ettik. Çöken binanın enkazı yanında bulunan diğer binaya temas ettiği için onlarda zarar görmüş. Buradaki enkazı diğer binalar zarar görmeden profesyonel bir şekilde kaldırmayı planlıyoruz" dedi.

Ev sahibinden kasıt iddiası

Çöken binanın sahibi Ali Tanış, daha önce arsama müdahale edildiğini ileri sürdü. Kendisinden daire karşılığı evini satmasının istendiğini söyleyen Tanış "Benden daire karşılığı evimi satmamı istediler ama ben satmadım. Daha sonra buraya gelip inşaat çalışması başlattılar ve uyarılarımıza rağmen çalışmalarını sürdürdüler. Sonuç olarak evim yerle bir oldu. Evimizi tamamen dayalı döşeli kullanıyorduk. Şimdi ise her şey yerle bir oldu" diye konuştu.

Teknik inceleme ve çalışmalar sürüyor

Binanın çökme sebebi ile ilgili detaylı teknik inceleme başlatıldı. Çevredeki binaların güvenliğinin sağlanması için tedbirler alındı. Mahalle sakinleri, olayın sorumlularının belirlenmesini ve benzer durumların önlenmesi için gerekli adımların atılmasını beklediklerini ifade etti. - ISPARTA