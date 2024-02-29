Isparta'da boşanma aşamasında olan çift arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Isparta'da boşanma aşamasında olan çift arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Isparta\'da boşanma aşamasında olan çift arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde boşanma aşamasında olan bir çift arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda kadın bacağından bıçakla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

29.02.2024 14:45  Güncelleme: 14:48
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Isparta'da boşanma aşamasında olan çift arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Ömer Halisdemir caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur G. (27) isimli şahıs cadde üzerinde tedbir ve koruma kararı bulunan boşanma aşamasında olan eşi Hatice G. (27) karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeye bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonrası Onur G. Hatice G'yi bacağından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Onur G. ise ekiplerce olay yerinde kullanmış olduğu bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Isparta'da boşanma aşamasında olan çift arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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