Isparta'da Çıkan Yangında İki Ev Kül Oldu

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Isparta'da çıkan yangında bitişik iki ev kullanılamaz hale geldi

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, bitişik iki ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Salur Mahallesi Dumlupınar sokakta saat 18: 45 sıralarında Raşit Ergin'in ikamet ettiği evde yangın çıktı. Alevler hemen bitişikteki başka bir eve de sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine Yalvaç Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra takviye olarak Hüyüklü kasabası itfaiye ekipleri de destek verdi. Belirtilen adrese gelen ekipler yangın kontrol altına aldı.

Yangında her iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.