Isparta\'da Cinsel İstismar Firarisi Yakalandı

Isparta'da nitelikli cinsel istismar suçundan aranan cezaevi firarisi, polis tarafından yakalandı.

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 20 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi B.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan operasyonla firari B.K. yakalandı. B.K., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA