Isparta'da Çocuğuyla Evi Ateşe Veren Baba Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta'da Çocuğuyla Evi Ateşe Veren Baba Tutuklandı

Geniş Video İzle

Eşine kızan baba, çocuğu ile birlikte bulunduğu evi kasten ateşe verdi, suçunu itiraf etti.

06.12.2024 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş

Isparta'da alevlere teslim olan evi kasten yaktığını itiraf etti

ISPARTA - Isparta'da bir apartmanın 3. katındaki yangını, eşine kızan şahsın kasten çıkardığı ortaya çıktı. Çocuğunun da içerisinde bulunduğu sırada evi ateşe veren şahıs, suçunu itiraf etti.

Yangın, saat 14.30 sıralarında 2712 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D., eşi Hülya A. ile tartışmasının ardından çocuğunun da bulunduğu evi ateşe verdi. Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin diğer katlara sıçramasını önledi. Yangında evde ciddi hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Suçunu itiraf etti

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet D.'nin, 8 ayrı suç kaydının bulunduğu ve ifadesinde yangını kasten çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Isparta, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Çocuğuyla Evi Ateşe Veren Baba Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:20 ABD’nin ’yıkım filosu’ Suriye ve Irak’ta ortaya çıktı ABD'nin 'yıkım filosu' Suriye ve Irak'ta ortaya çıktı
19:59 Kritik toplantının ardından Suriye’den açıklama: Türkiye’den talep edeceğiz Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz
19:17 Muhalifler Şam’a doğru adım adım ilerliyor Esad’a 24 saat süre tanıdılar Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar
18:09 Putin’den tüm dünyaya gözdağı İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
09:34 Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde
09:20 Borsaya büyük değişiklik geliyor Tüm alım satımlarda uygulanabilecek Borsaya büyük değişiklik geliyor! Tüm alım satımlarda uygulanabilecek
09:13 Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti
09:03 85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi 85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi?
09:02 Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi’nde de rol almış Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi'nde de rol almış
08:58 Gaziantep’te katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı Gaziantep'te katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı
08:29 Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan’daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan'daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı
08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
08:14 Anaokulu ücretleri Oxford’u bile solladı, akıllara İbrahim Tatlıses geldi Anaokulu ücretleri Oxford'u bile solladı, akıllara İbrahim Tatlıses geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 21:12:27. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'da Çocuğuyla Evi Ateşe Veren Baba Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.