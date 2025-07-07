Isparta'da Denetim: 28 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da Denetim: 28 Aranan Kişi Yakalandı

Isparta\'da Denetim: 28 Aranan Kişi Yakalandı
07.07.2025 13:37
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Isparta'da yapılan denetimlerde 41 bin kişi sorgulandı, 28 aranan kişi yakalandı.

Isparta'da 1 haftada yapılan denetimlerde 41 binin üzerinde şahıs sorgulanırken, 28 aranan kişi yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 29 Haziran–5 Temmuz tarihlerinde yapılan denetimlerde 41 bin 135 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 28 aranan kişi yakalanarak gözaltına alındı, 22 bin 642 araç kontrol edildi, 2 bin 264 sürücüye trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı. Denetimlerde 3 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, halkın güvenliğini sağlamak ve suçla mücadele kapsamında denetimlerin il genelinde devam edeceğini bildirdi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Son Dakika

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