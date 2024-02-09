Isparta'da Eğlence Mekanlarına Denetim - Son Dakika
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Isparta'da Eğlence Mekanlarına Denetim

Isparta\'da Eğlence Mekanlarına Denetim

Isparta Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler ve Fatih Mahalleleri'nde bulunan eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde mekanlar ve personeller kontrol edilerek, evraklar incelendi ve şahıslar sorgulandı. Kurallara uyulduğu tespit edilen mekan sahiplerine uyarılar yapıldı.

09.02.2024 16:32
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Isparta'da emniyet ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Isparta merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi ve Fatih Mahallesi'nde bulunan bazı eğlence mekanlarına gerçekleştirilen denetimlerde eğlence mekanları ve personeller denetlendi. Eğlence mekanlarında bulunması gereken evraklar tek tek kontrol edilerek, çok sayıda şahıs sorgulandı. Mekanların kurallara riayet ettiği denetlenirken mekan sahiplerine yönelik uyarılar gerçekleştirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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