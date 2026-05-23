Isparta'da foseptik çukuruna düşen yavru köpek ve kaplumbağa kurtarıldı
Isparta'da foseptik çukuruna düşen yavru köpek ve kaplumbağa kurtarıldı

Isparta\'da foseptik çukuruna düşen yavru köpek ve kaplumbağa kurtarıldı
23.05.2026 14:24  Güncelleme: 14:41
Isparta'da kapağı açık unutulan foseptik çukuruna düşen yavru köpek ve mahsur kalan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Köpek sahibine teslim edilirken, kaplumbağa doğal yaşam alanına bırakıldı.

Isparta'da kapağı açık unutulan foseptik çukuruna düşen yavru köpek ile çukurda mahsur kalan kaplumbağa, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yavru köpek sahibine teslim edilirken, kaplumbağa doğal yaşam alanına bırakıldı.

Isparta'nın merkeze bağlı Küçükgökçeli köyünde kapağı açık unutulan foseptik çukuruna düşen yavru köpek için Isparta Belediyesi Afet İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Halat ve makara sistemi kuran ekipler, güvenlik önlemleri altında kuyuya inerek mahsur kalan yavru köpeğe ulaştı. Kurtarma çalışmaları sırasında çukur içerisinde bir kaplumbağanın da mahsur kaldığı fark edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yavru köpek ile kaplumbağa bulundukları yerden sağ salim çıkarıldı.

Yavru köpek annesine kavuştu

Kurtarılan kaplumbağa temizlendikten sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılırken, yavru köpek ise sahibine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Kurtarma, 3. Sayfa, Isparta, İtfaiye, Çevre, Yaşam, Son Dakika

