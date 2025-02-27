Isparta'da Fuhuş Operasyonu: 29 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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Isparta'da Fuhuş Operasyonu: 29 Kadın Kurtarıldı

Isparta'da yapılan operasyonda 29 kadın kurtarıldı, 10 kişi tutuklandı. VİP fuhuş hizmetleri tespit edildi.

27.02.2025 19:31
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Isparta'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 29 kadın kurtarıldı, 10 kişi tutuklandı

Gizli geçitlerle ulaşılan odalarda özel müşterilere VİP hizmeti vermişler

ISPARTA - Isparta'da polisin masaj salonlarına düzenlediği operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı. Bazı salonlarda özel geçitlerle ulaşılabilen VİP odalarda özel müşterilere fuhuş hizmeti verildiği bildirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde kamu düzeninin ve toplum sağlığının korunması, zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhuşa zorlanan kadınların kurtarılması ve fuhuş suçu ile mücadele kapsamında 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 7 masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 7 şahıs serbest bırakıldı.

Bazı masaj salonlarında izli geçitlerle ulaşılabilen VİP odalar tespit edildi. Bu odalarda fazla para veren müşteriler özel fuhuş odaları bulunduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Fuhuş Operasyonu: 29 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

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